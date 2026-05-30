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Niederösterreich

Transporter in Flammen: Ersthelfer befreiten verletzten Lenker

Ein Transporter prallte bei einer Auffahrtsrampe der Südautobahn frontal gegen eine Betonwand und fing Feuer.
30.05.2026, 12:58

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Zwei Feuerwehrleute löschen ein demoliertes Unfallfahrzeug am Straßenrand.

Zivilcourage bewiesen Ersthelfer am Freitagabend bei einem Unfall im Bezirk Baden: Ein Transporter war bei der Auffahrtsrampe zur A2 Südautobahn Kottingbrunn in Richtung Wien frontal gegen eine Betonwand geprallt und hatte Feuer gefangen. Nachkommende Personen konnten den schwer verletzten Lenker aus dem bereits brennenden Wagen befreien. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden berichtet.

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Ein zufällig vorbeikommender Notarzt leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Kurz darauf waren neben der Feuerwehr, der Rettung sowie dem Notarzteinsatzfahrzeug aus Baden, die ASFiNAG und die Autobahnpolizei vor Ort.

Streckensperre

Der betroffene Streckenabschnitt wurde gesperrt. Das Unfallfahrzeug sowie die ebenfalls in Brand geratenen Abschnitte einer Wiese konnten gelöscht werden.

Ausgebrannter Transporter an Betonwand, Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz.

Rettungshubschrauber mit zwei Notfallsanitätern auf einer Wiese bei Sonnenuntergang.

Ein ausgebrannter Transporter wird von einem Feuerwehrkran geborgen, Einsatzkräfte vor Ort.

Für den Abtransport barg die Feuerwehr Leobersdorf das Wrack mittels Seilwinde und Ladekran. Nach etwa eineinhalb Stunden wurde die Sperre der Auffahrtsrampe aufgehoben und der Einsatz beendet.

Baden
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