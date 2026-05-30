Transporter in Flammen: Ersthelfer befreiten verletzten Lenker

Zivilcourage bewiesen Ersthelfer am Freitagabend bei einem Unfall im Bezirk Baden: Ein Transporter war bei der Auffahrtsrampe zur A2 Südautobahn Kottingbrunn in Richtung Wien frontal gegen eine Betonwand geprallt und hatte Feuer gefangen. Nachkommende Personen konnten den schwer verletzten Lenker aus dem bereits brennenden Wagen befreien. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden berichtet.

Ein zufällig vorbeikommender Notarzt leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Kurz darauf waren neben der Feuerwehr, der Rettung sowie dem Notarzteinsatzfahrzeug aus Baden, die ASFiNAG und die Autobahnpolizei vor Ort.

Streckensperre

Der betroffene Streckenabschnitt wurde gesperrt. Das Unfallfahrzeug sowie die ebenfalls in Brand geratenen Abschnitte einer Wiese konnten gelöscht werden.