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Niederösterreich

Chlorgas ausgetreten: Freibad in Niederösterreich evakuiert

Auslöser soll eine undichte Gasflasche gewesen sein. Verletzt wurde niemand.
30.05.2026, 11:12

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Das Freibad in Eggenburg (Bezirk Horn) ist Freitagnachmittag nach einem Chlorgasaustritt evakuiert worden. Im Technikraum war eine Chlorgasflasche undicht geworden, daraufhin wurde Alarm ausgelöst, bestätigte die Polizei am Samstag einen entsprechenden Onlinebericht der Krone

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Die Anlage wurde vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr hat das Problem rasch behoben, verletzt wurde niemand.

Durchgelüftet.

Die undichte Flasche wurde geborgen und in einen mit Wasser gefüllten Edelstahlbehälter gelegt, der Technikraum durchgelüftet. Damit war die Gefahr gebannt.

Horn
Agenturen  | 

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