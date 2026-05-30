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Niederösterreich

Stichflamme beim Rauchen: Sauerstoffpatientin in NÖ verletzt

Die Frau erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Ihre Tochter leistete Erste Hilfe.
30.05.2026, 10:19

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Raucherin mit Zigarette vor dem Mund.

Eine Sauerstoffpatientin ist in der Nacht auf Samstag in Pottenstein (Bezirk Baden) beim Anzünden einer Zigarette durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Das berichtete die Feuerwehr. 

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Die Tochter der Patientin leistete sofort Erste Hilfe und verständigte den Notruf. Die Mutter wurde mit Gesichtsverletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Die Feuerwehr klärte mittels Wärmebildkamera ab, ob von dem Sauerstoffgerät weitere Gefahr ausging. Das war aber nicht der Fall.

Baden
Agenturen  | 

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