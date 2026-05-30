Stichflamme beim Rauchen: Sauerstoffpatientin in NÖ verletzt

Eine Sauerstoffpatientin ist in der Nacht auf Samstag in Pottenstein (Bezirk Baden) beim Anzünden einer Zigarette durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Das berichtete die Feuerwehr.

Die Tochter der Patientin leistete sofort Erste Hilfe und verständigte den Notruf. Die Mutter wurde mit Gesichtsverletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Die Feuerwehr klärte mittels Wärmebildkamera ab, ob von dem Sauerstoffgerät weitere Gefahr ausging. Das war aber nicht der Fall.