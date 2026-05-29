Vierjähriger reanimiert: Dramatische Rettung am Ratzersdorfer See

Dramatische Szenen haben sich Donnerstagabend am Ratzersdorfer See in St. Pölten abgespielt. Einer aufmerksamen Zwölfjährigen, ihrer Mutter und mehreren Badegästen ist es zu verdanken, dass ein Kleinkind offenbar in letzter Sekunde gerettet werden konnte. Das Mädchen hatte in den Abendstunden bemerkt, dass etwas reglos im Wasser trieb. Sofort machte sie ihre Mutter darauf aufmerksam. Diese erkannte den Ernst der Lage, alarmierte lautstark andere Badegäste und setzte damit die Rettungskette in Gang.

Ein Mann sprang schließlich ein und zog das Kind aus dem Wasser. Zu diesem Zeitpunkt dürfte sich der kleine Bub bereits in einem kritischen Zustand befunden haben. Polizei ermittelt Die Mutter der Zwölfjährigen begann umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Zufällig befand sich auch ein Rettungssanitäter am See, der weitere Erste-Hilfe-Maßnahmen übernahm, bis der Notarztwagen aus St. Pölten eintraf. Das Kind wurde nach der Erstversorgung in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.