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Niederösterreich

Mit Sturmhaube und Messer: Geschäft in Gerasdorf überfallen

Unbekannter bedrohte Kassierin eines Kleidungsgeschäft und flüchtete mit Beute.
15.05.2026, 18:47

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Nahaufnahme von rot-weißem und blau-weißem Polizei-Absperrband.

Ein Bekleidungsgeschäft in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Freitagmittag Schauplatz eines Überfalls geworden. 

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Ein mit einer schwarzen Sturmhaube maskierter Mann hatte laut Polizei eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kassa entnommen. Der Unbekannte flüchtete mit Beute, eine Fahndung verlief negativ. Die Kassierin blieb unverletzt, Kunden waren zum Tatzeitpunkt nicht im Geschäft. 

Polizei bittet um Hinweise

Seitens der Polizei wurden Hinweise erbeten, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden. Gerichtet werden können sie an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 059133-30-3333.

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APA OTS, kurier.at  | 

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