Lagerhalle im Bezirk Tulln brannte nieder: 200 Feuerwehrleute im Einsatz

In Freundorf , einer Katastralgemeinde von Judenau-Baumgarten (Bezirk Tulln), ist am Freitagnachmittag die Lagerhalle einer Baufirma niedergebrannt.

Rund 200 Mitglieder von zwölf Feuerwehren waren an Ort und Stelle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein Bürogebäude und einen Garagenanbau, teilte Stefan Öllerer vom Bezirkskommando Tulln auf APA-Anfrage mit. Verletzt wurde niemand.

Keine Mitarbeiter vor Ort

Alarmiert wurden die Helfer gegen 15 Uhr, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete. Zuvor hatten sich die Flammen offenbar längere Zeit ausbreiten können, weil am Freitag niemand auf dem Firmengelände anwesend gewesen sein dürfte.