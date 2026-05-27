Bezirk Baden: Wer Schuhe vermisst, soll sich bei der Polizei melden

Nach einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus im Dezember 2025 in Berndorf (Bezirk Baden) forschte die Polizei einen 56-jährigen Mann aus.

170 Paar Schuhe gestohlen

Eine Hausdurchsuchung wurde angeordnet und die Polizistinnen und Polizisten machten dort eine nicht alltägliche Entdeckung: Insgesamt 170 Paar, teils gebrauchte, Frauenschuhe in unterschiedlichen Größen wurden vorgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte dürfte diese widerrechtlich erlangt haben.

Bei der Einvernahme verweigerte er die Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.