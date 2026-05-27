Bezirk Baden: Wer Schuhe vermisst, soll sich bei der Polizei melden
Nach einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus im Dezember 2025 in Berndorf (Bezirk Baden) forschte die Polizei einen 56-jährigen Mann aus.
170 Paar Schuhe gestohlen
Eine Hausdurchsuchung wurde angeordnet und die Polizistinnen und Polizisten machten dort eine nicht alltägliche Entdeckung: Insgesamt 170 Paar, teils gebrauchte, Frauenschuhe in unterschiedlichen Größen wurden vorgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte dürfte diese widerrechtlich erlangt haben.
Bei der Einvernahme verweigerte er die Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
Polizei sucht nach Opfern von Schuhdiebstählen
Ein Großteil der Schuhe konnte noch keinen Opfern zugeordnet werden. Der 56-Jährige dürfte die Schuhe vor Wohnungstüren in Mehrparteienhäusern im Bezirk Baden entwendet haben.
Geschädigte bzw. Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Berndorf unter der Telefonnummer 059133-3304 in Verbindung zu setzen.
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