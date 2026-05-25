Festnahme in Wien: Lenker gesteht Polizisten Autodiebstahl

In der Nacht auf Montag stellten Polizeibeamte im 1. Wiener Gemeindebezirk ein gestohlenes Fahrzeug sicher und nahmen einen 24-jährigen Mann vorläufig fest. Der Tatverdächtige soll das Auto entwendet haben, nachdem der Fahrzeugschlüssel in einer aufgebrochenen Wohnung gefunden wurde.

Kurz vor Mitternacht wurden Beamte auf einen Fahrzeuglenker aufmerksam, der durch seine aggressive Fahrweise auffiel. Sie forderten den Mann auf, anzuhalten und führten eine Lenker- sowie Fahrzeugkontrolle durch. Dabei machte der 24-Jährige eine überraschende Aussage: Er gab gegenüber den Polizisten an, das Fahrzeug soeben gestohlen zu haben.

In Wohnung eingebrochen und Autoschlüssel gestohlen

Die Beamten fuhren daraufhin gemeinsam mit dem Ungarn zu der von ihm genannten Örtlichkeit, um seine Angaben zu überprüfen. Dort stellten sie eine aufgebrochene Wohnungseingangstüre fest. Nach Rücksprache mit dem Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs sowie dem Wohnungsinhaber erhärtete sich der Verdacht: Der Fahrzeugschlüssel soll sich zuvor in der Wohnung befunden haben, das Auto war in unmittelbarer Nähe der Wohnadresse abgestellt gewesen.

Der 24-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und angezeigt. Die weiteren Ermittlungen laufen.