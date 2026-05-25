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Wien

115 statt 50 km/h: Polizei erwischt Raser auf der Triester Straße

Ein Fahrzeuglenker in Wien ist mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit als erlaubt geschnappt worden. Ihm droht nun der Führerscheinentzug.
25.05.2026, 11:52

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Im Rahmen einer verkehrspolizeilichen Schwerpunktaktion hat die Landesverkehrsabteilung Wien am Sonntagabend auf der Triester Straße im 23. Bezirk einen Fahrzeuglenker mit massiver Geschwindigkeitsübertretung erwischt. Der Lenker ist kurz vor 20 Uhr stadtauswärts mit 115 km/h in einer 50-km/h-Zone unterwegs gewesen.

Mit 170 durch die Stadt: Polizei auf der Jagd nach mehreren Rasern

Nach Abzug der Messtoleranz ergibt sich eine Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 59 km/h, wie die Polizei berichtet. Das hat für den Raser ernste Konsequenzen: Gegen ihn wird ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet. Dem Lenker droht neben dem Führerscheinentzug auch eine empfindliche Geldstrafe.

Raserei im Stadtgebiet

Solche gezielten Kontrollen werden regelmäßig durchgeführt, um die Verkehrssicherheit auf stark befahrenen Straßen zu erhöhen und Raserei im Stadtgebiet zu unterbinden. Die Triester Straße zählt zu den wichtigen Ausfallstraßen Wiens und ist entsprechend stark frequentiert.

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