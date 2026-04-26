Mit 170 durch die Stadt: Polizei auf der Jagd nach mehreren Rasern

In der Billrothstraße in Döbling geriet ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag ins Visier der Laserpistole der Polizei. Vorerst wurde er "nur" 78 km/h im Stadtgebiet gemessen. Allerdings wollte sich der Lenker - ein 19-jähriger Bursche, wie sich viel später herausstellen sollte, nicht von den Beamten stoppen lassen.

Im Gegenteil. Er fuhr mit gleichem Tempo auf die Polizisten zu, wich erst kurz vor ihnen auf die Gegenfahrbahn aus und raste mit über 170 km/h davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den davonrasenden Mann allerdings nicht stoppen. Der 19-Jährige entkam unerkannt. Aber nur vorerst.

19-Jähriger entkam vorerst

Denn eine Stunde später wurde das Fahrzeug von einer anderen Funkstreife, die über den Raser informiert worden war, gesichtet. Sofort wurde wieder die Verfolgung aufgenommen. Diesmal raste der junge Mann mit bis zu 160 km/h durch die Stadt und gefährdete auch Personen, die sich vor einem Lokal aufhielten und zur Seite springen mussten, schildert die Polizei.

Diesmal war aber bald Endstation für den jungen Afghanen. Am Unteren Schreiberweg wurde er gestellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auch festgenommen. Der Mann wird laut Polizei sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsrechtlich zur Anzeige gebracht.

Raser fuhr beinahe Frau auf Schutzweg nieder

Das war allerdings nicht der einzige rasante Vorfall der vergangenen Tage. Am Samstag Nachmittag war ein Lenker in Simmering mit 121 km/h unterwegs. Auch er wollte sich der Anhaltung entziehen, wendete sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten.

Mit Blaulicht und Folgetonhorn nahmen Polizisten die Verfolgung auf - mit bis zu 160 km/h wollte der Lenker - ein 21-jähriger Österreicher - über die Klederingerstraße Richtung Schwechat entkommen, dabei fuhr er mit rund 125 km/h fast eine Fußgängerin auf einem Schutzweg nieder.

Nachdem er eine rote Ampel überfahren hatte, wäre es dem 21-Jährigen fast gelungen, die Polizei abzuschütteln. Als er sein Fahrzeug in der Plankenwehrstraße abstellte, um zu Fuß zu flüchten, konnten ihn Beamten wahrnehmen und stoppen.