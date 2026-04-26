Mann (63) fuhr 20 Jahre ohne Führerschein - bis zum Planquadrat

Im Zuge einer landesweiten Verkehrs-Schwerpunktaktion im Burgenland ist im Bezirk Güssing ein besonders auffälliger Fall festgestellt worden: Ein 63-jähriger Fahrzeuglenker wurde im Ortsgebiet von Burgauberg angehalten – dabei stellte sich heraus, dass er seit über 20 Jahren ohne Lenkberechtigung unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die erforderlichen Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

Bei einer landesweiten Verkehrs-Schwerpunktaktion am Samstag wurden im gesamten Burgenland umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Insgesamt standen 76 Polizisten der Landesverkehrsabteilung sowie der Bezirks- und Stadtpolizeikommanden im Einsatz. Insgesamt wurden 850 Fahrzeuglenker kontrolliert und 748 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt.

Dabei wurden 22 Lenker festgestellt, die ihre Fahrzeuge in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand lenkten.

Vier Lenker wiesen mehr als 0,5 Promille auf, 13 lagen über 0,8 Promille, fünf standen unter dem Einfluss von Suchtmitteln. Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 58-jährigen Autolenker im Bezirk Jennersdorf mit 1,9 Promille festgestellt.

Neben den Alkoholkontrollen wurden auch zahlreiche weitere Delikte geahndet. Insgesamt stellte die Polizei 249 Organstrafverfügungen aus und erstattete 291 Anzeigen, darunter 202 wegen Geschwindigkeitsübertretungen, die mittels Radar gemessen wurden. Besondere Fälle Im Bezirk Neusiedl am See wurden auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn drei Pkw-Lenkern die Führerscheine abgenommen, nachdem sie im Bereich einer Grenzkontrolle statt der erlaubten 60 km/h mit 119 km/h, 123 km/h und 134 km/h unterwegs waren.