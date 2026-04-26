Nach dem Krieg: "Historie kennt Daten, Leben kennt Übergänge"

Wenn ich heute an das Frühjahr 1945 zurückdenke, dann sehe ich nicht zuerst Jahreszahlen oder politische Namen vor mir. Ich sehe Straßen. Ich sehe Hausmauern, die aufgerissen waren wie Wunden. Ich rieche den Staub, der sich nach den letzten Einschlägen noch nicht gelegt hatte. Ich höre das Knirschen von Schutt unter den Schuhen. Ich war vierzehn Jahre alt und lebte in Wien-Fünfhaus. Für mich war die Welt nicht in Länder und Regierungen eingeteilt, sondern in Häuser, Stiegenaufgänge, Hinterhöfe, Geräusche und Gerüche. Und alles hatte damals einen anderen Klang als früher. Fünfhaus war kein Ort der großen Gesten, und doch ein kleiner Fleck mit schönen Häusern. Es war ein Bezirk der kleinen Wege: zum Wasserholen, zum Anstellen, zum Weiterfragen. Der Krieg hatte sich in die Fassaden gefressen, in die Gesichter der Menschen, in ihren Gang, in ihre Stimmen. Auch die Stille war damals nicht wirklich still. Sie war angespannt. Als würde die Luft selbst den Atem anhalten.

Ich war seit früher Kindheit Halbwaise. Mein Vater hatte durch einen Schlaganfall seine rechte Seite verloren und war nur noch eingeschränkt arbeitsfähig. In einer Zeit, in der ohnehin so vieles auseinanderfiel, war auch das Tragende, das Familiäre, brüchig geworden. Der Alltag war ein Schweben zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Erschöpfung und einer kaum greifbaren Ahnung, dass vielleicht doch etwas Neues beginnen könnte. Aber dieses Neue war noch fern, noch namenlos. Geschichte im Hintergrund Die letzten Kriegstage waren von einer Dichte, wie ich sie zuvor nie erlebt hatte. Granaten schlugen ein, Häuser erzitterten bis in ihre Grundfesten. Wir verbrachten viel Zeit im Keller, dicht gedrängt mit anderen Hausbewohnern, in einer Mischung aus Angst, Enge und Gewöhnung an das Unvorstellbare. Einmal kehrten wir kurz in die Wohnung zurück – plötzlich schlugen mehrere Granaten ein, Staub erfüllte den Gang, man sah kaum noch etwas. Solche Augenblicke haben sich tief eingeprägt, nicht als klare Erinnerung, sondern als Gefühl: dass jederzeit alles enden konnte. Und dann, fast unmerklich, veränderte sich etwas. Die Kämpfe ebbten ab. Die Geräusche wurden weniger. Man wagte sich wieder vorsichtig aus dem Keller. Die Stadt war verändert – nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrer Stimmung. Es war kein Moment des Jubels. Es war eher ein vorsichtiges Auftauchen. Erst viel später habe ich verstanden, was in diesen Tagen entschieden wurde. Dass eine provisorische Regierung gebildet wurde. Dass Österreich seine Unabhängigkeit erklärte. Damals war in Fünfhaus davon wenig zu spüren. Es gab keine klare Linie zwischen „vorher“ und „nachher“. Kein Signal, das allen gesagt hätte: Jetzt beginnt etwas Neues. Es war ein Übergang, kein Einschnitt. Die Geschichte kennt klare Daten. Das Leben kennt Übergänge.

Freiheit war für mich kein politischer Begriff. Sie hatte nichts mit Reden oder Erklärungen zu tun. Sie zeigte sich in etwas viel Einfacherem – und zugleich viel Entscheidenderem: in der Möglichkeit, weiterzulernen. In der Hoffnung, dass der Weg in die Lehrerbildungsanstalt nicht nur ein Wunsch bleiben würde. Freiheit im Persönlichen Dieser Gedanke kam zunächst von außen. Ich erinnere mich an eine ältere Lehrerin, die sich für mich zu interessieren begann, mir in schwierigen Fächern half und eines Tages sagte, ich solle Lehrer werden. Im ersten Moment erschien mir das fast wie ein Scherz. Auch in der Familie stieß diese Idee auf Zweifel. Aber gerade dieser Widerstand hatte eine unerwartete Wirkung. Zum ersten Mal entstand so etwas wie ein eigener Wille – nicht nur ein Mitlaufen, sondern ein innerer Entschluss. Freiheit entsteht nicht einfach dadurch, dass äußere Zwänge wegfallen. Das habe ich damals sehr deutlich erlebt. Sie entstand erst dort, wo sich ein Ziel abzeichnete. Wo aus Unsicherheit langsam Richtung wurde. Ich musste meinen Weg nicht nur gehen – ich musste ihn auch finden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privatarchiv Sillner Helmut Sillner erlebte diese Zeit in Wien-Hernals.

Wenn ich heute im Kurmuseum mit Besucherinnen und Besuchern spreche, begegne ich vielen unterschiedlichen Zugängen zur Vergangenheit. Was mich dabei immer wieder berührt, ist nicht das Interesse an Daten und Fakten, sondern die Art, wie persönliche Erinnerung lebendig wird. Brücke zur Gegenwart Es sind oft keine großen Erzählungen, sondern einzelne Bilder: das Leben im Keller, die plötzliche Stille nach den Kämpfen, die widersprüchlichen Gefühle der ersten Tage danach. Und gerade solche Erinnerungen öffnen oft den Zugang zu einem tieferen Verständnis: dass Geschichte nicht eindeutig ist, sondern voller Widersprüche. Ich habe eine Form des Gedenkens kennengelernt, die mich besonders angesprochen hat. Menschen kommen zusammen, sitzen im Kreis. Es wird still – eine Stille, die nicht leer ist, sondern getragen. Aus dieser Stille heraus entsteht ein Gespräch darüber, was Freiheit heute bedeutet. Keine fertigen Antworten, keine Schlussfolgerungen, die für alle gelten. Sondern ein gemeinsames Nachdenken.

Reflexion & Ausblick Der 27. April 1945 ist für mich kein abgeschlossener Moment. Er ist ein Anfang, der bis heute wirkt. Freiheit entsteht nicht einfach. Sie wächst – in Begegnungen, in kleinen Schritten, in der Entscheidung, weiterzugehen, auch wenn der Weg noch unklar ist. Vielleicht beginnt sie manchmal mit etwas sehr Einfachem: einem Gedanken, einem Satz, den jemand anderer ausspricht – und den man erst viel später zu seinem eigenen macht.

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