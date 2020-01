Die Wahl in Ihrer Gemeinde: Urnengang in NÖ im Ticker

In Wiener Neustadt wird eine Wachablöse an der Spitze erwartet: ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger gab am Vormittag zusammen mit seiner Ehefrau Elfie seine Stimme in Wiener Neustadt ab. Er will mit seiner Fraktion erstmals in der 2. Republik die stimmenstärkste Fraktion in der ehemaligen SPÖ Hochburg werden. 33,94 Prozent waren es bei der Wahl 2015, die SPÖ hielt damals bei 40,3 Prozent