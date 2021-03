Die Corona-Pandemie hat unser Leben eingeengt. Das Besuchen fremder Welten, das Reisen wurde uns genommen. Die Sehnsucht nach fernen Zielen ist damit größer geworden.

Die niederösterreichische Schallaburg will mit ihrer diesjährigen Ausstellung dieses Verlangen ein wenig stillen. „Sehnsucht Ferne – Aufbruch in neue Welten“ heißt die Schau, die am 20. März eröffnet wird und sich den großen Weltreisenden, Forschern, Entdeckern und Abenteurern widmet. Dazu zählen unter anderen der britische Seefahrer und Entdecker James Cook, der deutsche Forschungsreisende Alexander von Humboldt oder die österreichische Weltreisende Ida Pfeiffer.

„Selten war die Sehnsucht nach der Ferne so groß wie in diesen Tagen. Es ist eine spannende Reise für das gesamte Ausstellungsteam und insbesondere Roman Dachsberger und mich in den letzten Monaten Elemente dieser Sehnsucht aufzudecken. Die großen Reisen der Geschichte haben ein reiches Erbe hinterlassen, nicht zuletzt in den Museen der Alten Welt“, sagt Marcel Chahrour vom inhaltlichen Team der Ausstellung. Europas Sehnsucht nach der Ferne habe aber nicht nur Gutes gebracht. Aus dem Willen, sich die Welt zu eigen zu machen, sei der Kolonialismus erwachsen, und mit ihm gingen Unterdrückung, Widerstand und Krieg Hand in Hand. Chahrour: „All das ist für uns Thema. Und wir wollen auch hinschauen, wie es mit der Sehnsucht weiter geht.“ Es gehe um den „magischen Moment des Aufbrechens“, ergänzt Kurt Farasin, der künstlerische Leiter der Schallaburg. Diesen trage jeder Mensch in sich.