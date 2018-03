Die schwierige Frage nach der Religion bei Bewerbungen

Im Gleichbehandlungsgesetz gibt es aber Ausnahmen beim Diskriminierungsverbot wegen der Religion. Und das trifft im Fall von Ruth Dainko zu. „Wenn es hingegen, wie im ersten Fall, für den Job relevant ist, darf nach der Religion gefragt werden“, fährt Pritz-Blazek fort.

Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien, sagt: „In diesem Fall ist es eine Voraussetzung, weil man viele Gespräche mit Menschen führt, die sagen, warum soll ich den Kirchenbeitrag zahlen oder, warum soll ich Mitglied bei der Kirche sein. Der Job setzt also voraus, die Schönheit und Nützlichkeit der Kirche deutlich zu machen.“ Laut Pritz-Blazek könne in diesem Fall also vorausgesetzt werden, dass man sich mit den Leitlinien der katholischen Kirche identifiziert. Anders wäre es, wenn eine Stelle als Reinigungskraft zum Beispiel beim selben Arbeitgeber vergeben werden würde.

Kirchen oder andere private oder öffentliche Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, können bei bestimmten Positionen also sehr wohl eine bestimmte Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung erwarten.