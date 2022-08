Die Polytechnischen Schulen in NÖ bekommen eine Imagepolitur

Sie spielen eine größere Rolle denn je: Polytechnische Schulen (PTS) geben jungen Frauen und Männern jenen Grundstock mit auf den Weg, den sie künftig als Fachkraft in einem Unternehmen benötigen. Der Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft ist mittlerweile enorm. „Schon jetzt kann jede zehnte Arbeitsstelle in Niederösterreich nicht besetzt werden. Wir leiden unter einem akuten Mitarbeitermangel“, berichtet Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker.