Die Perchtoldsdorfer "Huatzeit" beginnt heuer musikalisch

Der Perchtoldsdorfer „Hiataeinzug“, Österreichs größtes, traditionelles Erntedankfest, feiert heuer am 6. November sein 600-jähriges Bestehen. Am Beginn des Jubiläumsreigens im Weinort steht das Programm „Klingendes Perchtoldsdorf“ mit Musik bei den Heurigen – an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag.

Den Auftakt machen am Freitag um 18 Uhr "Top Sound mit Rosie Sommerbauer & Bernhard Söllner" beim Weinbau-Buschenschank Distl, "MaChlast" bei Weinbau Zechmeister, das Schneiderwirt Trio bei Weinbau Barbach, das Duo Herbert Bäuml & Rudi Koschelu mit Erwin Sommerbauer & Michi Perfler bei Familie Sommerbauer und das "ftmTrio" beim Fischheurigen Distl.

Details zum Programm unter www.hiataeinzug.at