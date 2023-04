Die "Oldtimer" in Poysdorf feiern Jubiläum

Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) gratulierte dem Clubvorstand: „Unter meiner Ära als Poysdorfer Bürgermeister haben wir den alten Ferkelmarkt zum Oldtimermuseum umfunktioniert. Mit großem Stolz schauen wir nun auf ein gelungenes und mit Leben gefülltes gesellschaftliches Projekt, das den Zusammenhalt stärkt und das Vergangene bewahrt.“ Im Jahr 2000 wurde das Museum eröffnet.

Wanderungen mit dem Traktor

Vor über 20 Jahren wurde auch die Idee geboren, mit Besuchern von Poysdorf „Traktorwanderungen“ zu unternehmen. Bis 2022 wurden ungefähr 3.500 Traktoren vermietet.

„Das Einzigartige dabei ist, dass die Gäste die Traktoren in Gruppenfahrten selbst lenken dürfen, was für viele einen emotional positiven Backflash in die Kindheit bedeutet. Nahezu alle verabschieden sich mit einem breiten Lächeln auf den Lippen“, so Hannelore Parisch, Schriftführerin des Vereins. Viele Prominente wie zum Beispiel Jazz Gitti, Andi Goldberger oder Helmut Zilk waren mit dabei beim Traktorwandern.

Das Jubiläum wird Anfang Mai in Walterskirchen im kleinen Kreis der Clubmitglieder gefeiert. Für dieses Jahr stehen noch Ausfahrten nach Ölsnitz (Deutschland) und Prag (Tschechische Republik) auf dem Club-Terminkalender. „Denn die alten Schätze gehören ja bewegt“, meint Obmann Manfred Parisch.