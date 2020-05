Die nächste Autobahn ist fixiert

Totgesagte leben länger. Das Sprichwort scheint in besonderem Maße auf Niederösterreichs große Straßenverkehrsprojekte zuzutreffen. Jede planerische oder rechtliche Verzögerung wird gerade in diesem Bereich gerne als definitives Aus für Projekte gedeutet. Dennoch hat sich gezeigt: Gebaut wird dann doch. Bestes Beispiel: Die Nordautobahn, die es allen Unkenrufen zum Trotz gibt. Und jetzt kommt auch Bewegung in das seit Jahren diskutierte Projekt "Marchfeld-Schnellstraße", kurz S 8. Heute reicht die Asfinag die Umweltverträglichkeitsprüfung für den ersten Bauabschnitt ein.



Der Zeitplan für die weiteren Schritte steht. "2012 kann die Grundeinlöse beginnen, 2013 gibt es archäologische Grabungen. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, ist 2014 Baubeginn", sagt Landeshauptmann Erwin Pröll.



Zumindest seitens der zuständigen Verkehrsministerin Doris Bures sollte nichts mehr passieren. Sie war am Montag persönlich nach St. Pölten gekommen, um die definitive Realisierung der Marchfeld-Schnellstraße zu verkünden. "Projekte werden nicht willkürlich gebaut oder abgesagt", so Bures. "Es geht darum, intelligente, kostengünstige Verkehrslösungen zur Entlastung der Bevölkerung zu finden."



Und Entlastung dürften die Gemeinden entlang der bisherigen B 8 bitter nötig haben. Derzeit rollen durch Deutsch-Wagram 25.000 Fahrzeuge täglich. Bei Raasdorf sind es, bedingt durch den dortigen Schotterabbau, 3000 Lkw pro Tag. Dass hochrangige Straßen Entlastung bringen, werde am Beispiel der im Oktober 2010 eröffneten Donaubrücke bei Traismauer deutlich, nennt der Landeshauptmann eine Reduktion des Schwerverkehrs auf der B 19 bei St. Christophen um 48 und auf der B 1 bei Pottenbrunn um 35 Prozent.