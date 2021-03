Die Heeresausrüstung von Morgen steht auf dem Prüfstand

Wenn es einen Ort gibt, der das Herz eines Soldaten höher schlagen lässt, dann ist dies die Heeresbekleidungsanstalt in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling. In 15.000 Quadratmeter großen Hallen wird geforscht und entwickelt, Bekleidungsstücke, Stiefel, Helme und auch Skier stehen hier auf dem Prüfstand. Bevor ein Produkt an die Armee ausgeliefert wird, muss es strenge Qualitätskriterien erfüllen. Pro Jahr kommen 40 Gegenstände neu auf den Markt, 75 werden weiterentwickelt, 30 fallen im Schnitt durch.

Hochfunktionale Textilien

„Wir sind die einzige Bundesdienstelle Österreichs, die Entwicklung, Beschaffung und Bevorratung von hochfunktionalen Textilien, Bekleidungen und Ausrüstungsgegenständen für den Schutz von Personal sicherstellt“, sagt Amtsdirektor Markus Waldner.