Die härtesten Fälle der Ermittler

Nur wenige Morde gelten in Niederösterreich als ungeklärt. Einer davon ist jener an der Bäuerin Maria Piribauer. Die damals 71-Jährige wurde Ende 2010 auf ihrem entlegenen Hof hoch über Kirchberg am Wechsel im Bezirk Neunkirchen ermordet aufgefunden – getötet mit vier Messerstichen, zwei in die Brust und zwei in den Rücken.

Ihre beiden Brüder, mit denen sich die Frau die Arbeit auf dem Bauernhof teilte, fanden ihre Schwester nach der Holzarbeit in der Küche in einer Blutlache liegend. Mordermittler und Tatort-Spezialisten des nö. Landeskriminalamtes nahmen die Arbeit auf. Anhand der Spurenlage war klar, dass der Mörder auf der Suche nach Geld war. In der Unordnung des Hofes blieben jedoch Sparbücher mit einer Einlage von mehreren Hunderttausend Euro unentdeckt. Was fehlte waren etwa 1000 Euro in Bar.

Ein Jahr nach der Tat hatten die Ermittler kurze Zeit Hoffnung, den Fall zu klären. Eine sichergestellte DNA-Spur führte zu dem 41-jährigen Gerhard R. – einem fahrenden Händler der mit Tischdecken und ähnlichem von Haus zu Haus tingelte, um diese zu verkaufen. Die Spur ergab aber keine eindeutige Übereinstimmung. Die Ermittler fanden bei dem Mann zwar gestohlene Geldbörsen von betagten Frauen aus Wien. Die Spurenlage war für eine Mordanklage allerdings zu dünn. Aus diesem Grund stellte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Ermittlungen 2013 ein.