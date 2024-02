Die „Gravögl“ zwitschern im Dialekt

Womit sich auch sein kritischer Ansatz im Umgang mit der Natur in den Liedern, etwa im Hochwasserlied, erklären lässt. Auch Gesellschaftspolitisches ist zu hören. Im Titel „Schratt“ wird vom Kohleabbau, von Pilgern am Weg nach Mariazell und die Vertreibung eines vermeintlich gefährlichen Waldschratts erzählt.

Prominenter Förderer

Die Musik der Gravögl stimuliert die Seele und Stimmung ihrer Zuhörer. So auch jene von Ernst Molden, der die Mostviertler Singvögel mit ihrem neuen Album in sein Label holte. Live zu hören sind die Gravögl im Frühjahr auch noch in Weyer (OÖ), in Bayern und in Wien. www.gravoegl.com