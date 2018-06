Die Geburt eines neuen Stadtteils

Die Remise, in der früher zwei Dutzend Lokomotiven gleichzeitig gewartet wurden, konnte im letzten Moment vor dem Abriss bewahrt werden. Sie hat sich in den vergangenen zwei Jahren zum Party-Center gemausert. Auch im „Quartier A“ wird der einstige Lok-Stadel, in dem gehämmert und geschweißt wurde, ein Herzstück sein. Über das bogenförmige Gebäude werde ein moderner Zweckbau gestülpt. Das imposante Dachgebälk, die riesige Drehscheibe für die Loks und markante Gebäudeteile wolle man erhalten, kündigt Sterlike an.

Entstehen solle ein überregionaler Kommunikationspunkt für die Wirtschaft. Seminare, Workshops und Meetings der Jungunternehmer, die im „Future Hub“ ihre Start-ups und Working Spaces betreiben, sollen hier stattfinden. Als Partner wurde mit der Tabakfabrik Linz das österreichweite „ Start up“-Vorzeigeprojekt ins Boot geholt. Sterlike rechnet, dass die Bauarbeiten an der Remise im Frühjahr 2020 starten können. 2021 sollte das „Future Hub“ in Betrieb sein.