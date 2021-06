Die Export-Wirtschaft in Niederösterreich ist wieder angesprungen

Rede und Antwort stand Otter gemeinsam mit Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ, und Wirtschaftsbunddirektor Harald Servus in der Talk-Reihe „Wirtschaftsbund Insider“, an der Unternehmer per Video teilnehmen konnten. Laut Otter war es vor allem wichtig, dass die Grenzen wieder aufgegangen sind.

Minus von 12 Milliarden Euro

„Letztes Jahr haben wir ein Minus von 7,5 Prozent erlitten. Das heißt, wir sind von den 154 Milliarden Euro hinunter auf rund 142 Milliarden Euro gefallen. Besonders betroffen waren die Kernbereiche Maschinen und Anlagen mit einem Minus von 12 Prozent gewesen. In manchen Sektoren gab es aber durchaus positive Entwicklungen. Etwa die Nahrungsmitteltransporte konnten um 3 bis 4 Prozent gesteigert werden, aber auch in der Pharmaindustrie und bei den chemischen Erzeugnissen wurde ein Anstieg verzeichnet.“ So das Resümee von Michael Otter über das Corona-Jahr.