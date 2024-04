Die Eisenwurzen strebt Welterbetitel der UNESCO an

Das Schloss Schönbrunn , die historischen Zentren von Wien und Salzburg oder der Donaulimes - zwölf besondere Orte und Regionen umfasst die Liste der UNESCO-Welterbestätten in Österreich. Nun strebt die Österreichische Eisenstraße mit ihren Schauplätzen in Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark nach dieser Auszeichnung.

Nachdem die Österreichische Eisenstraße auch als eine von zehn Stätten von der österreichischen UNESCO-Kommission für eine zukünftige Nominierung für die Welterbeliste vorgeschlagen wurde, gaben die Repräsentanten den Startschuss.

Netzwerktreffen

Anlässlich des Welterbetages am 18. April beschlossen die Eisenstraßen-Obleute der drei Bundesländer die Gründung des Fördervereins für die Welterbe-Bewerbung beim Netzwerktreffen in Waidhofen/Ybbs. Obmann ist der Altrektor der Montanuniversität Leoben, Wilfried Eichlseder. Als nächster Schritt wird ein erstes vorläufiges Assessment erstellt, das an die UNESCO Kommission in Paris übermittelt wird. Bei positiver Rückmeldung erfolgt die eigentliche Einreichung samt Managementplan.