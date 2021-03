Die Brunner Heide ist für die Behörde ein Wald

Zaun führte zu Protesten

Derzeit ist das Areal ja eingezäunt, was zu Protesten der Anrainer geführt hat. Es wurde sogar eine Initiative mit dem Namen „Rettet die Brunner Heide“ gegründet.

In der Gemeinde Brunn am Gebirge sind 11,1 Hektar der Brunner Heide als Wald eingestuft worden, in der Gemeinde Vösendorf in der Nähe des OBI Marktes sind es 0,49 Hektar. Hier hat der Grundeigentümer laut Behörde für eine geringe Teilfläche um eine Rodungsbewilligung angesucht. „Die beantragte Rodefläche ist unbestritten Wald und muss daher nicht extra festgestellt werden“, schreibt Bezirkshauptmann Philipp Enzinger in einer Aussendung.

Das Grundstück ist allerdings auch als Betriebs- und Industriegebiet ausgewiesen. Deswegen ist „zum Ausgleich in der Größe der dreifachen Fläche eine Ersatzaufforstung an einem anderen Platz in Vösendorf herzustellen bzw. zu finanzieren“, heißt es in dem Schreiben des Bezirkshauptmannes.