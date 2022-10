Die besten Holzbauprojekte Niederösterreichs werden gesucht

Vielfalt

Mit der Auslobung des Preises wolle man aber auch die Vielfältigkeit von Holz aufzeigen und die junge Generation von Planern ermutigen, sich in Zukunft verstärkt mit dem Naturbau- und Werkstoff auseinanderzusetzen, sagt Landesrat Martin Eichtinger beim Startschuss zum Bewerb. Gelebte Nachhaltigkeit wollte man so fördern.

In Niederösterreich arbeiten rund 20.000 Erwerbstätige in der Holz- und Forstwirtschaft. „Darüber hinaus gewinnt Holz als Baustoff wieder vermehrt an Bedeutung und wird auch in vielen mehrgeschoßigen Wohnbauten eingesetzt“, sagt Eichtinger. Man wolle mit dem Preis auch zur Bewusstseinsbildung beitragen.

Passenderweise wurde der Start zum Preis 2023 in der Mittelschule Rappottenstein begangen. Dort setzt man einen Schwerpunkt auf Holz und Wald. So entstand beispielsweise ein Raum mit Baumhaus und unterschiedlichen Stationen zum Thema Holz. „Um qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen schon sehr früh für den Werkstoff Holz zu begeistern“, sagt dazu Franz Schrimpl, Obmann von proHolz Niederösterreich.