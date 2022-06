Dichter, Brot und Wödmusik auf der Burg Heidenreichstein

Weiter geht es in den Burgkeller zu den „Vier Dichter-Innen“, bei „Wasser und Brot“. Es liest das „Theater ohne Wände“ mit Scharmien Zandi, Christian Hochgatterer, Anna-Katharina Wurz und Alf Krauliz. Harri Stojka gibt mit seinem Hot Swing Trio mit Special Guest Herbert Berger ein Konzert am Nachmittag.

Festivalausklang ist ein Doppel-Weltmusikkonzert mit der türkischen Sängerin Özlem Bulut und ihrem Ensemble; sie kreiert in Wien ihren eigenständigen Musikstil – orientalische Musik mit Eigenkompositionen. Die ebenfalls in Wien lebende argentinische Sängerin Paula Barenbuem widmet der legendären Sängerin Mercedes Sosa eine Hommage, unterstützt vom Trio Infernal mit Christian Bakanic & Co.