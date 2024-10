Diana: Traditionsfirma aus NÖ wird mit Duftmarke gewürdigt

Mit Duftlack veredelt

Die Post widmet dem traditionellen Hausmittel, das sich im Familienbesitz befindet und seit den 1990er-Jahren in der Wiener Neustädter Bräunlichgasse hergestellt wird, eine mit Duftlack veredelte Briefmarke aus der Serie "Klassische Markenzeichen“. Diese zeigt nicht nur das Logo der römischen Jagdgöttin, sondern duftet auch nach frischem Menthol.

Symbolisch will David Burghart, der Geschäftsführer von Diana mit Menthol, 127 Luftballons mit der Sonderbriefmarke steigen lassen. Wegen der Hochwasser-Katastrophe in weiten Teilen des Landes wurde diese Aktion aber zuletzt abgesagt. Das Fest soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. "Uns ist es ein Anliegen, die Briefmarke in einem feierlichen Rahmen zu würdigen, da wir sehr stolz auf diese Ehrung sind,“ erklärt Burghart.