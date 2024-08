Der Wein hat seine neue Königin

Der Weinbau in Niederösterreich hat eine neue Herrscherin: Laura Hummel heißt die Majestät, aus einem Winzerbetrieb in Niederschleinz (Sitzendorf an der Schmida, Bezirk Hollabrunn) kommt sie und die nächsten beiden Jahre wird sie als Weinkönigin regieren – zuerst für NÖ, dann für ganz Österreich.

„Aufregend, spannend und cool“ findet es die 23-Jährige, Botschafterin für den heimischen Wein zu sein. „Es ist eine Chance, sich weiterzuentwickeln, viele Menschen kennenzulernen, dazuzulernen“, erzählt sie. Einmal „Prinzessin sein“ war dabei kein Kindheitstraum, „schuld“ an der Krönung sei vielmehr ihre Vorgängerin. „Ich bin mit Sophie (Hromatka, Anm.) in die Weinbauschule Klosterneuburg gegangen, wir waren auch gemeinsam auf Praktikum in Kalifornien und sind gute Freundinnen. Als Sophie dann Weinkönigin wurde und ich mitbekommen habe, was da alles dazugehört, habe ich mir gedacht: Das wäre schon cool, wenn du das auch erleben kannst.“ Und so bewarb sie sich für die Thronfolge, überzeugte eine Jury mit ihrem Fachwissen, Auftreten, Redegewandtheit in Deutsch und Englisch und stellte auch bei der Weinverkostung viel Geschmack unter Beweis.