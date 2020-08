Der Unwetter-Magnet in Niederösterreich

Auch die Politik weiß um die besondere Situation in dem Bezirk. Laut Landesvize Stephan Pernkopf wurden in den vergangenen 18 Jahren 30 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert, sechs weitere Millionen werden bis 2023 zugeschossen. Unter anderem sind Projekte in Obertal in Gloggnitz, Johannesbach in Würflach und entlang der Schwarza geplant.

"Jeder Euro ist gut investiert"

„Man hat sich etwas aufgebaut und muss machtlos zuschauen, wie die Wassermassen alles mitreißen. Daher ist jeder Euro in den Hochwasserschutz gut investiert – immerhin schafft er nicht nur Sicherheit vor Millionenschäden, sondern auch Lebensqualität“, betont Pernkopf.