Hochwasserschutz an der Donau soll weiter ausgebaut werden

Die weitere Planung sieht vor, dass der noch notwendige Schutzbedarf in den Gemeinden erhoben wird und darauf aufbauend ein Bauprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2030 ausgearbeitet wird. Im Herbst sollen die Planungen abgeschlossen sein und im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fixiert werden.

Baustart 2019

Bereits in der Planung befinden sich Projekte in Schönbühel-Aggstein, Aggsbach-Markt, Bad Deutsch-Altenburg, Dürnstein Abschnitt West, Emmersdorf, Rossatz-Arnsdorf und Krems/Stein. Dort wird mit einem Baubeginn zwischen 2019 und 2023 gerechnet.

Eines der ersten Projekte wird in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha) realisiert, wie Bürgermeister Franz Pennauer ( ÖVP) berichtet: „Die Planungen sind schon sehr weit fortgeschritten und wir streben einen Baubeginn 2019 an.“ In Bad Deutsch-Altenburg hat man bereits 2013, nach dem letzten schweren Hochwasser, mit den Planungen begonnen. "Wir sind nun in froher Erwartung, dass die ausgeschriebene Vergabe baldigst zu einem Baubeginn führt", ist Pennauer zuversichtlich.

Ähnlich weit ist man auch in der Planung für den Hochwasserschutz in Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems-Land). Bürgermeister Erich Polz (ÖVP) ist ebenfalls guter Dinge, dass man 2019 starten kann: "Die wasserrechtlichen Bewilligungen für die Projekte haben wir bereits. Jetzt geht es in die Ausschreibung. Abhängig davon, ob es Einsprüche gegen die Maßnahmen gibt oder nicht, können wir 2019 zu bauen beginnen."