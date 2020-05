Der Stadtpark wird zum Schlaraffenland

Dort, wo einst das Glacis die Stadt beschützte, erstreckt sich heute eine der schönsten Oasen Wiens. Zwischen dem goldenen Johann Strauß und den weißen Köpfen von Franz West, zwischen der Verkehrsader Ring und dem wieder aufgetauchten Wienfluss liegen 65.000 Quadratmeter Ziergarten reich an duftenden Blumen und bunten Sträuchern, an verschlungenen Wegen, Wasserspielen und Denkmälern.



Kommendes Wochenende fügen sich schicke Pagodenzelte, Verkaufsstände, weiß gedeckte Tische unter weißen Sonnenschirmen und Picknickplätze in das idyllische Bild. Denn dann verwandelt sich der Stadtpark in ein einzigartiges Schlaraffenland: Von 8. bis 10. Mai 2009 findet hier - heuer zum zweiten Mal - das Wiener GenussFestival statt. Auf Initiative des Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreichs KKEÖ bieten knapp 130 heimische Produzenten kulinarischen Köstlichkeiten an. In Kooperation mit der Stadt Wien, unterstützt von zahlreichen Sponsoren, darunter die Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien.