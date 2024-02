Der Odyssee eines Waldviertler Nachtklub-Chefs (86) winkt ein Ende

In Göpfritz an der Wild im Bezirk Zwettl hat der emsige Barbetreiber mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung bereits ein neues Lokal gemietet und eingerichtet. Nach einem Polizeieinsatz im Jänner vorerst noch einmal geschlossen, fehlt dem Etablissement-Betreiber Adolf Graf jetzt aber nur noch die behördliche Betriebsstättengenehmigung , um loszustarten.

Mit seiner Bar in Horn war der heute 86-Jährige früher eine Fix-Größe im Waldviertler Nachtleben. Mit einem Striptease-Lokal in Waidhofen/Thaya hatte er dann schon weniger Erfolg. Turbulenzen mit den Behörden ließen den Nachtklubchef im vergangenen Herbst die Zelte abbrechen und nach Göpfritz übersiedeln.

„Ich weiß nur, dass er das Lokal bereits illegalerweise offen hatte und es vorerst behördlich geschlossen wurde“, berichtet die Göpfritzer Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun. Ein vereinfachtes Gewerbeverfahren zur Genehmigung des Barbetriebs in der Göpfritzer Hauptstraße liege derzeit bei der Bezirkshauptmannschaft Zwettl auf, so die Ortschefin. Da sich der Betrieb weder in einem Schulbereich noch neben der Kirche befinde, habe die Gemeinde wenig Handhabe dagegen aufzutreten. Noch bis 20. Februar besteht laut BH-Kundmachung die Möglichkeit auf Einsicht in die Unterlagen und auch auf eventuelle Einwände.