Der nächste Crash in Ebreichsdorf: ein Schwerverletzter

Nach dem schweren Porsche-Unfall am Montag, bei dem eine Fahrzeuglenkerin in ihrem Porsche eingeklemmt und schwer verletzt wurde, kam es in Ebreichsdorf in der Nacht auf Sonntag zum nächsten schweren Unfall mit einem nicht alltäglichen Fahrzeug.

Gegen 23.30 Uhr kam ein 58-jähriger Mann mit seinem über 400 PS starken Dodge-Pickup aus bisher ungeklärter Ursache auf der L163 zwischen Deutsch Brodersdorf und Unterwaltersdorf von der Fahrbahn ab.