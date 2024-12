Innovativer Tee aus NÖ: Das ist "Der Geheimtipp"

Beerig, fruchtig, süß und minzig – so lassen sich nicht nur das Sortiment, sondern auch die Düfte im Teelager von „Der Geheimtipp“ in Melk beschreiben. Schon beim Betreten wird man von einer Vielfalt an tollen Gerüchen „überfallen“, doch diese harmonische Wirkung wird schnell von einem lauten Geräusch unterbrochen.

„Klack“ macht es nämlich gleich zu Beginn des Gesprächs mit den beiden Gründern, Nino Tatto und Paul Kochberger. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Ton von einer Anzeigentafel gekommen ist. Diese zeigt die Anzahl der Verkäufe an und geht bei einem neuen Bestelleingang sofort in die Höhe.

Nach einer intensiven Planungsphase war es dann endlich so weit: Tatto und Kochberger eröffneten am 28. Mai 2022 ihren Onlineshop. „Wir wollen Österreich zu einem Teetrinker-Land machen und eine CommuniTea aufbauen“, sagen die Gründer. Das bewusste Trinken und Genießen von Tee ist ihnen sehr wichtig. Vor allem die Teebeutelkultur stört Tatto und Kochberger, da Blatttees ihrer Meinung nach nicht nur geschmacklich besser, sondern auch qualitativ hochwertiger sind. Und das trifft auf Anklang bei den Vorstellungen von Teetrinkerinnen und Teetrinkern. Positive Rückmeldungen folgen, die Nachfrage steigt, und die Bestellungen werden mehr. Aus diesen Gründen war letztlich eine Erweiterung des Teams notwendig. Seit August kümmert sich Kasper Nowaczewski um die Onlinewerbung.

Seit Kurzem ergänzt der „SchnapsiTee“ das umfangreiche Sortiment. Tatto, der eine Tourismusschule besucht hat, will mit diesem Angebot „zwei verschiedene Welten kombinieren“. Gemeinsam mit dem österreichischen Unternehmer Fabian Sautner stellen sie insgesamt drei verschiedene Liköre her. Diese dienen einerseits zum Verfeinern der Tees, können aber genauso pur getrunken werden.

Auch das Sortiment erweiterte sich stetig. So ist auch für jene, die etwas Exklusives möchten, etwas dabei. Mit dem sogenannten „Tee-Mixer“ hat man die Möglichkeit, eine eigene Teemischung zu kreieren. Die Zutaten können dabei ganz einfach selbst ausgewählt werden. „Der Geschmack kann so individuell gesteuert werden“, erklärt Kochberger.

Ohne Fleiß kein Preis

Bereits 2022 durfte sich das Unternehmen über den ersten Platz beim „Gründerland NÖ Preis“ im Bezirk Melk freuen. Dieser Preis ist eine Kooperation der Wirtschaftskammer NÖ mit dem Riz Up, der Gründeragentur des Landes NÖ, und richtet sich an Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren in NÖ gegründet wurden. Und das Engagement des „Geheimtipps“ hat sich ausgezahlt, denn man erreichte bei der Preisverleihung diese Woche wieder den ersten Platz im Bezirk Melk. „Besonders nett war, dass uns die Leute dort zum Teil auch von unserer Werbung und von der damaligen Preisverleihung kannten. Der Gewinn war nur durch unsere starke CommuniTea möglich“, freut sich das Team.