Der dritte Stich ist in Niederösterreich bereits online buchbar

Das Land Niederösterreich startet die nächste Phase im Kampf gegen das Coronavirus. Ab sofort sind die Auffrischungsimpfungen, also der 3. Stich, für alle online buchbar (www.impfung.at).

Geimpft wird in rund 400 Ordinationen in Niederösterreich, verabreicht werde nur noch Impfstoff von Pfizer und Moderna, ganz unabhängig von der ersten Impfserie, berichtet Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Donnerstag.