Demenz und Gebrechlichkeit ausgenutzt: Pflegerin bestahl betagte Klienten

3.000 bis 4.000 Euro Monatseinkommen. Netto. Der Ehemann verdiente mehr als 2.000 Euro monatlich. Geldsorgen plagten das Ehepaar wahrlich keine. Und doch konnte die 24-Jährige der Versuchung nicht widerstehen: als Pflegerin in mehreren Haushalten im südlichen Niederösterreich griff die Bosnierin von März 2022 bis Juni 2023 zu, wenn sie Wertsachen entdeckte.

Mehr als 125.000 Euro betrage der Schaden, sagt die Staatsanwältin. Das Ehepaar habe sich durch den illegalen „Zusatzverdienst“ Urlaube und eine generelle Aufwertung seines Lebensstils finanziert.

Wohnung durchsucht

Besonders verwerflich: alle Geschädigten sind über 80 Jahre alt, körperlich gebrechlich und leiden teilweise an Demenz. Diese Einschränkungen habe die 24-Jährige ausgenutzt, um die Wohnungen zu durchsuchen und Wertvolles an sich zu bringen, lautet der Vorwurf. In einem Fall sei man während eines Krankenhausaufenthaltes einer Klientin mit dem Schlüssel, den diese der Frau anvertraut hatte, in deren leere Wohnung spaziert, um diese in Ruhe nach Wertgegenständen zu durchsuchen.