„Dechanthof“: Wo 280 Tiere auf ein neues Zuhause hoffen

Von Vanessa Reichenauer Luna ist gerade einmal zwei Jahre alt – und trotzdem hat sie schon einiges hinter sich. Die Hündin kam im Zuge einer behördlichen Abnahme ins Tierheim Dechanthof und wird dort nun von Brigitta Tröstl trainiert. Das Tierheim liegt in Mistelbach, direkt an der Zaya. Dadurch ergibt sich für schwimmfreudige Hunde eine optimale Gelegenheit zur Abkühlung. Das Gelände erinnert an einen Vierkanthof, der sich um ein „Atrium“ erstreckt. Dieses bietet den Hunden eine Wiese zum Herumtollen und einige Trainingsgeräte. Außerdem wird es für Hundebegegnungen genutzt.

Verschiedene Tierarten finden am Dechanthof ein vorübergehendes Zuhause, darunter Hunde, Katzen und Kleintiere. Sie sollen aber keine Dauergäste sein, sondern möglichst bald einen geeigneten Platz finden, an dem sie ihr weiteres Leben glücklich verbringen können. Manche Schützlinge finden auch schnell ein neues Zuhause, bei anderen gestaltet sich die Suche jedoch schwieriger: So gibt es am Hof derzeit vier Hunde, die als „Langsitzer“ gelten, also schon mehrere Jahre dort leben. Generell haben viele der Hunde, die im Heim untergekommen sind, schwierige Erlebnisse hinter sich.

Hundetraining Brigitta schätzt die Hunde ein und achtet darauf, was sie brauchen. In ihrem Training unternimmt sie Ausflüge mit ihnen, um festzustellen, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten. Dabei geht es etwa ins Einkaufszentrum oder für einen Spaziergang aufs Feld. So kann das passende Tier an den passenden Menschen vermittelt werden. „Ich erzähle den Menschen alles über den Hund. Nicht nur, dass er nett und lieb ist und was er kann, sondern auch von dem negativen Päckchen, das er mitbringt. Es ist wichtig, dass die Leute wissen, worauf sie sich vorbereiten sollten“, betont die Trainerin.

Auch Elisabeth Bock, die Obfrau des Tierheims, bestätigt: „Wir sind keine Verkäufer, die den Hund einfach loswerden wollen.“ Start um 7 Uhr morgens Für die Tierpfleger beginnt ein Sommertag im Tierheim um sieben Uhr. Der Vormittag wird der Reinigung der Quartiere gewidmet und auch Arztbesuche werden in dieser Zeit erledigt. Der Nachmittag dreht sich dann um die Beschäftigung mit den Tieren, bei den Hunden gehört dazu etwa die Fellpflege, aber auch das Training. Zurzeit sind ungefähr 280 Tiere am Dechanthof untergebracht, die meisten davon sind Katzen. Das Tierheim ist damit zurzeit randvoll gefüllt, gerade in der Urlaubszeit werden weniger Tiere abgeholt.

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