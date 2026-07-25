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In Kanalrohr gefangen: Feuerwehr rettete Igel
Das Tier saß fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Auch die Feuerwehr brauchte etwas Geduld.
Am späten Freitagabend wurde Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leopoldsdorf (Bruck an der Leitha) zu einer Tierrettung gerufen. Ein Igel war in ein Kanalrohr gelangt und konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr selbstständig befreien.
Die ungünstige Lage habe die Rettung erschwert, wie die Einsatzkräfte in einer Presseaussendung schildern. Zunächst war die exakte Lage des Tiers unklar. Schließlich gelang es, den Igel mithilfe von Inspektionsspiegeln und Lampen zu orten.
Durch einen sanften Wasserstrahl habe man das Tier vorsichtig in Richtung der öffentlichen Kanalanlage geleitet. Dort konnte der Igel schließlich befreit werden.
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