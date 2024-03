Das Wolf Science Center in Dörfles hofft auf baldigen Nachwuchs

Nanuk, Kenai und Wamblee – innerhalb weniger Monate musste das Team des Wolf Science Centers (WSC) im Wildpark Ernstbrunn von drei Wölfen Abschied nehmen. Seit 2008 werden in der Einrichtung der Vetmed in Wien Hunde und Wölfe wissenschaftlich erforscht. Aktuell leben acht Wölfe und 13 Hunde im WSC.

Doch wenn alles nach Plan läuft, könnte das Wolfsrudel bald wieder anwachsen: In mehreren Partnerzoos in Europa sollen heuer Wolfswelpen zur Welt kommen. Je nachdem, wie groß die Würfe sind, könnte auch das WSC Nachwuchs erhalten. Die Welpen würden dann zwischen Anfang April und Anfang Juni einziehen und wären die sechste Generation, die am WSC aufgezogen wird.