Das turbulente Jahr der jüngsten Bürgermeisterin Österreichs

Politisch aktiv war Bernadette Schöny schon früh. Sie wuchs als zweites von vier Kindern in Kaltenleutgeben auf, besuchte das Gymnasium in Perchtoldsdorf und die Handelsakademie in Favoriten. 2008 wurde sie Mitglied der Jungen Volkspartei (JVP), 2015 geschäftsführende Gemeinderätin in Kaltenleutgeben und 2016 JVP-Landesgeschäftsführerin. 2020 ging sie als Spitzenkandidatin der ÖVP in die Gemeinderatswahl, als zweitstärkste Fraktion bildete man schließlich eine Koalition mit den Grünen.