Das moderne Wunderkind am Klavier

Das Prinzip des Erlernens der Muttersprache greift er auf und entwickelt gemeinsam mit Experten vom Mozarteum Salzburg und der internationalen Lang Lang Music Foundation in New York sowie einer Hirnforscherin aus Heidelberg die App „Wunderkind“. Damit soll man „spielerisch“ das Klavierspiel lernen, ohne Noten zu kennen. „Es gibt eine starke Abhängigkeit von Noten im Klavierunterricht. Dabei scheitern 80 Prozent genau daran“, führt Aiwasian an. Und eben dadurch würden „viele Talente verloren gehen“.

Markteinführung

Spielerisch zum „Wunderkind“ am Klavier werden soll zum Beispiel so funktionieren: Auf einem Tablet sieht man Luftballons in verschiedenen Farben, durch das Drücken der richtigen Tasten auf der Klaviatur in der richtigen Anschlagstärke, wird verhindert, dass sie zu Boden fallen.

Neben einem Tablet braucht es dazu ein elektronisches Tasteninstrument, das damit verbunden wird. „Wir arbeiten auch an einer Version für akustische Instrumente“, erzählt der 51-Jährige. Die Herausforderung und die Krux dabei: Die App kann nur hören, was das Klavier von sich gibt, nicht aber, wie es dazu kommt. Deshalb soll hier zusätzlich eine Augmented Reality Brille helfen. „Da sieht man dann nicht nur, ob zum Beispiel die Handhaltung korrekt ist, sondern kann auch Farben oder andere Elemente auf die Klaviatur projizieren“, so Aiwasian. Die App „Wunderkind“ soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.