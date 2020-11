Das Land Niederösterreich feiert heuer ein Öko-Jubiläum

Jetzt feiert das Land fünfjähriges Öko-Jubiläum – und rechnete nochmals nach. So wurde in dieser Zeit 59 Millionen Kilowattstunden grüner Strom produziert. Damit könnte man die Landeshauptstadt St. Pölten 130 Jahre lang mit Strom versorgen. „Der Ausbau der Erneuerbaren Energie schützt nicht nur das Klima, sondern schafft auch Arbeitsplätze“, betont Pernkopf. Immer wieder werden auch Klimaallianzen mit anderen Ländern geschnürt, so Pernkopf.

750 Windkraftanlagen

Dass nicht alle Projekte friktionsfrei über die Bühne gingen, ist bekannt. Insgesamt finden sich im Land aber mittlerweile 750 Windkraftanlagen, 42.300 PV-Anlagen, 112 Biomassewerke und 650 Kleinwasserkraftprojekte.