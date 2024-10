Lesungen und musikalische Gespräche bei "Das Land liest"

Die im September geplanten Lesungen der Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ wurden aufgrund der Hochwasserkatastrophe verschoben. Die neuen Termine stehen nun fest.

Krimispannung liefern Beate Maxian und I. L. Callis am 11. Oktober in Grafenwörth. Auszüge aus ihren Texten zum Thema Feminismus und Realität lesen am 22. Oktober Gertraud Klemm in Hainfeld sowie Bettina Balàka und Judith Keller am 23. Oktober in Mödling.

Die Munitionsfabrik Hirtenberg war eine der größten in Europa, ihr Besitzer Fritz Mandl eine der umstrittensten Figuren seiner Zeit. Didi Drobna und Georg Ransmayr geben am 8. November in Enzesfeld-Lindabrunn Einblick in die Welt des „Patronenkönigs“ Mandl und in die dunkle Geschichte der Zwangsarbeiterinnen in der Hirtenberger Fabrik.

Gespräche Das Event „Im Gespräch“ stellt am 9. November in Deutsch-Wagram das literarische Werk von Milena Michiko Flašar, am 10. November in Tulln jenes von Thomas Sautner in den Mittelpunkt. Die beiden lesen Auszüge aus ihren Texten und diskutieren diese.

Literatur als lebendige Stimme der Demokratie ist am 12. November Thema in St. Pölten. Mit Josef Haslinger und der Philosophin Isolde Charim diskutiert Moderator und Literaturkritiker Stefan Gmünder.

Am 28. November spricht Hanna Prandstätter, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Archivs der Zeitgenossen, in Langenlois mit Autorin Zdenka Becker über ihren Schreibkosmos. Am selben Tag präsentieren Julian Schutting und Armin Senser in Neulengbach den Band „Zu Gast im Dichter-Habitat – W. H. Auden weiterschreiben“.

Daniela Strigl verfolgt in „Wahrscheinlich bin ich verrückt … Marlen Haushofer – Die Biografie“ den Lebensweg der Schriftstellerin und spricht am 4. Dezember in Maria Anzbach dazu mit Paulus Hochgatterer.

Am 5. Dezember spricht Christoph W. Bauer über den Philosophen Umberto Eco. Er hat zu dessen Spuren in Melk recherchiert und liest aus seinem Band.

Literarische Orte in Niederösterreich stehen dann am 7. Dezember in Sitzenberg-Reidling im Zentrum. Mehr Informationen unter: www.daslandliest.at