Das Land investiert 63 Millionen Euro in Zukunftsberufe

Unter anderem soll das Kursangebot um 46 Prozent auf rund 23.000 Kursplätze ausgebaut werden. In einen Kursplatz mit Lehrabschluss investiert das Arbeitsmarktservice dabei bis zu 15.000 Euro bzw. fördert Ausbildungswünsche von Angeboten am freien Bildungsmarkt mit bis zu 3.000 Euro. 13.000 Plätze in externen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen werden zudem heuer zugekauft, 11 Millionen Euro in die handwerklich-technische Ausbildung von Frauen investiert, dazu wird es 80 zusätzliche Transitarbeitsplätze geben. Kursteilnehmer erhalten außerdem einen Bildungsbonus von 4 Euro pro Tag zusätzlich zum Arbeitslosengeld oder der Notstandshilfe.

„Nicht zuletzt finanzieren wir zwei Coronatests pro Teilnehmer und Woche und stellen kostenlose Leihgeräte für die digitale Vermittlung bereit“, so Hergovich.

Technik-Center

Das Rüstzeug für die Jobs mit Zukunft gibt es unter anderem im WIFI-Technik-Center in St. Pölten, es ist eines von vier Ausbildungszentren des AMS. „Die fortschreitende Digitalisierung und der Einsatz von Technik sind heute und auch in Zukunft Erfolgsfaktoren für unsere Unternehmen. Hier setzt das Technik-Center an. Es führt die Teilnehmer zu einem Lehrabschluss in einem Zukunftsberuf – und das mit Praxisphasen in den Betrieben“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker.

Eine von ihnen ist Judith Hillberger, die die Ausbildung zur Metallhelferin macht. „Die Kombination aus Theorie und Praxis ist hier gut gewählt“, berichtet die zweifache Mutter.