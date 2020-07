Das Essen der Jungen landet im Mist

Heute Pizza, morgen Chinesisch. Was derweil im Kühlschrank vor sich hin gammelt, scheint die wenigsten jungen Menschen zu interessieren. Zumindest was das Einkaufen, Lagern und Verzehren von Nahrungsmitteln angeht. Das geht aus einer Studie der Karmasin Motivforschung hervor, die im Auftrag des Landes Niederösterreich durchgeführt wurde.

Laut dieser Studie (repräsentativ für die Bevölkerung Niederösterreichs, 500 befragte Männer und Frauen) gehen nämlich besonders junge Menschen im Alter von 16 bis 29 Jahren leichtfertig mit Lebensmitteln um.

Abgesehen von überschrittenem Haltbarkeitsdatum oder Schimmelbildung, werfen junge Menschen vor allem weg, weil zu wenig Platz im Kühlschrank ist (26 Prozent) , weil sie keinen Gusto mehr auf das Nahrungsmittel haben (51 Prozent) , oder einfach, weil sie kaum Zeit zum Essen finden (57 Prozent, siehe Grafik unten) . "Bei den jungen Menschen regiert der Gusto", sagt Motivforscherin Sophie Karmasin. "Der Lifestyle spielt eine Rolle. Es wird wenig darüber nachgedacht, wie Lebensmittelreste verwertet werden können." Nur wenige von ihnen wissen, wie viel Geld sie dadurch vernichten. 173 Euro schätzen die 16- bis 29-Jährigen. Tatsächlich wirft aber jeder Haushalt in Niederösterreich pro Jahr 30 Kilogramm an Lebensmitteln in den Müll. Das entspricht einem Wert von etwa 300 Euro.