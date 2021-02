Das (ent)spannende Geschäft mit Hanf

Samen, Stecklinge, Beleuchtungs- und Bewässerungsanlagen, Plastiktöpfe und Düngemittel – auf den ersten Blick ähnelt die Produktpalette in „Indras Planet“ am Hauptplatz in Neunkirchen jener eines herkömmlichen Blumenladens. Doch bei Stefan Hollendohner und Philipp Kremnitzer dreht sich alles um eine Pflanze: Hanf.

Das merkt man spätestens dann, wenn man die Wasserpfeifen, Shishas und Räucherstäbchen zwischen dem Pflanzenzubehör entdeckt.

Hollendohner ist gelernter Kfz-Techniker, sein 29-jähriger Bruder Installateur. 2018 eröffneten sie den ersten CBD-Shop in Neunkirchen, im Jänner wechselten sie Zulieferer, Standort und Geschäftslokal. In ihrem sogenannten „Head- und Grow-Shop“ findet man jegliches Zubehör zum Rauchen und Anbau von Hanf.