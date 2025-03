ÖVP-Klausur in NÖ: Ruf nach Straßenbau und Absage an "Grüne Scheuklappenpolitik"

Viel zu besprechen gab es am Donnerstag und am Freitag für die Mitglieder des ÖVP-Landtagklubs bei einer Klausur im Loisium in Langenlois im Waldviertel. Vor allem zwei Themen sind es, die für Diskussionsstoff sorgten: die geplante Gesundheitsreform und die finanzielle Situation des Landes.