Alle gegen Herbert Kickl: ÖVP-Klub in NÖ schon im Wahlkampfmodus

Die Erstellung eines Doppelbudgets des Landes für 2025/2026 ist im Zentrum einer Klausur des Landtagsklubs der Volkspartei NÖ in Mauerbach (Bezirk St. Pölten) gestanden.

Mit Blick auf die Nationalratswahl hielt Klubobmann Jochen Danninger am Mittwoch fest: „Wir unterstützen die Linie unseres Bundeskanzlers vollumfänglich, was die Person (FPÖ-Chef, Anm.) Herbert Kickl betrifft.“ In Niederösterreich werde man das ÖVP-FPÖ-Arbeitsübereinkommen „weiter Punkt für Punkt abarbeiten“.